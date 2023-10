Nog geen duidelijkheid over uitgebrande Chevrolet in Medemblik

De politie heeft nog enkele dagen nodig, voordat er meer duidelijkheid is over de oorzaak van een autobrand in Medemblik. In de nacht van vrijdag op zaterdag brandde de auto van een stel op de Uiverstraat volledig uit.

Eigenaren Harry en Gea werden midden in de nacht gewekt door een buurman, die het vuur ontdekte. Toen ze met een brandblusser naar buiten kwamen, was het al te laat. Hun auto, waar ze vijf jaar lief en leed in hebben gestopt, brandt volledig uit. Aangestoken, zo vermoedt het stel.

"Ik heb bij buren de beelden van afgelopen nacht gezien", vertelde Harry deze zaterdag. "Je ziet een auto een paar keer heen en weer rijden, en vervolgens stappen er twee gasten uit. Ze zijn bij het rechter achterwiel begonnen en niet veel later vloog alles in brand."

"Het begon om 2.00 vannacht. De beelden worden ook naar de politie gestuurd. Ze staan er goed op", doelt hij op de mogelijke daders.

Forensisch onderzoek loopt

De politie heeft de beelden ontvangen en uit de omgeving van de woning opgevraagd. "Die hebben we gekregen. Het forensisch onderzoek loopt op dit moment nog", zegt woordvoerder Felicity Bijnaar. "Ook de recherche doet onderzoek naar de mogelijke verdachten. We kunnen er nu nog niet veel over zeggen."

Het kan volgens de woordvoerder een paar dagen duren voordat meer duidelijkheid is over de oorzaak van de brand en de verdachten.