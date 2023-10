Even de nodige zonnestralen, lagere temperaturen in het vooruitzicht

Vandaag en morgen komen we nog aan de broodnodige vitamine D: de zon schijnt regelmatig ondanks de nodige bewolking. Toch blijft het weer wisselvallig en gaan we temperaturen tegemoet die kouder zijn dan normaal.

Na een weekend vol regenbuien, die op sommige plekken in de provincie opliepen tot vijftien millimeter, is het nu op de meeste plaatsen droog. Volgens NH-weerman Jan Visser kan er wel nog een enkele bui vallen: op Texel kan dat zelfs oplopen tot een dikke twintig millimeter.

Oktober was volgens de weerman 'een bijzonder natte maand'. Er is plaatselijk soms tot wel 180 millimeter regen gevallen.

'Redelijk weer'

Vandaag begon de dag in veel plaatsen in Noord-Holland met de broodnodige zonnestralen. Het wordt deze een na laatste oktobermaand volgens Visser dan ook 'redelijk weer', met wolkenvelden en eindelijk wat meer zon. Visser: "Het is al met al een dag om redelijk op adem te komen, met geregeld zon."

De temperatuur ligt 's ochtends rond de tien graden en kan in de loop van de middag oplopen naar veertien graden. De wind is matig en waait uit het zuiden, aan de kust is de wind krachtig, maar neemt in de loop van de dag af. Later in de middag neemt de bewolking toe.

Regenrecord

Net als gisteren, komt er ook vandaag in de loop van de avond een storing aan die veel regen met zich meeneemt. "Die regen wordt vrij intensief", waarschuwt Visser. Op veel plaatsen wordt tien millimeter regen verwacht. Alle neerslag heeft voor een klein regenrecord gezorgd: voor het eerst is in De Bilt 200 millimeter regen gevallen. Normaal gesproken is dat 88 millimeter.

Morgenochtend is de regen weggetrokken, maar er valt hier en daar nog wel een bui en het blijft bewolkt. In de loop van de dag komt de zon wel weer tevoorschijn. De temperatuur loopt op tot veertien graden en de wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig. Later neemt de wind af en draait naar het westen.

Dalende temperaturen

Vanaf woensdag verschijnen nieuwe depressies. Donderdag kan het daardoor langs de kust stormachtig gaan waaien. De temperaturen blijven zacht, maar het kan wel regenachtig worden.

"Op de langere termijn gaan die temperaturen wel naar beneden", waarschuwt Visser. Tot en met 2 november is het nog vrij zacht. Daarna daalt de barometer geleidelijk tot iets beneden normaal naar tien, elf graden. Richting het kinderfeest Sint Maarten is het acht, negen graden, voorspelt de weerman.