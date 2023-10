Bewoner wil geen CV-ketel na renovatie door Ymere en stapt naar de rechter

Een conflict over de renovatie van een blok met sociale huurwoningen in de Marnixstraat in het centrum is deze maand bij de kantonrechter geëindigd. De huurder wilde onder andere een meer ingrijpende verduurzaming, maar de rechter gaf de bewoner ongelijk.

De bewoner huurt een woning op de eerste etage en heeft ook een berging op de vierde etage. Ymere wilde meerdere bergingen vervangen door woningen en de huidige woningen verduurzamen door middel van onder meer isolerende voorzetwanden, nieuwe CV-combiketels en mechanische ventilatie. De woningcorporatie was al sinds 2016 bezig met dat plan. Vloerverwarming De huurder zei het niet eens te zijn met het renovatievoorstel. Hij wilde niet dat er op zolder een extra woning komt, wilde graag vloerverwarming in plaats van een CV-ketel met radiatoren en hij wilde een dakterras met groen. Ymere wilde dat de man mee zou werken aan de renovatie en stapte naar de kantonrechter. Volgens de rechter ging het belang van Ymere boven dat van de huurder. Zo was het nog maar de vraag of hij last zou krijgen van de nieuwe bewoner op de zolderverdieping, die daar een eenkamerwoning krijgt op de plek van twee bergingen. De rechter wijst in het vonnis daarnaast op het tekort aan woningen.

"Zijn wens tot optimalisatie van de duurzaamheid is wel begrijpelijk, maar maakt niet dat het voorstel onredelijk is" Vonnis rechter

Ook zal de verduurzaming ondanks de aanwezigheid van een CV-ketel toch nog leiden tot een woning met energielabel A of B. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) had in mei laten weten dat monumenten en appartementen niet verplicht worden tot het plaatsen van warmtepomp en vloerverwarming zou veel duurder zijn. "Zijn wens tot optimalisatie van de duurzaamheid is wel begrijpelijk, maar maakt niet dat het voorstel van Ymere onredelijk is", schrijft de rechter in het vonnis. De bewoner moet daarom meewerken aan de werkzaamheden door bijvoorbeeld bouwvakkers binnen te laten. De rechter vindt gedwongen ontruiming niet nodig, omdat de huurder heeft toegezegd mee te werken als de kantonrechter hem ongelijk zou geven. De werkzaamheden zullen zo'n twee jaar duren en bewoners kunnen in die tijd voor hetzelfde huurbedrag in een zogeheten wisselwoning terecht.