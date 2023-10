Lachgasgebruiker rijdt met 30 kilometer per uur over A9

De politie heeft zondagmorgen een automobilist staande gehouden die even daarvoor gevaarlijk rijgedrag vertoonde op de A9. Volgens een andere automobilist reed hij met een ballon met zijn mond 30 kilometer per uur op de linkerrijstrook.

De getuige besloot de politie te bellen en hij bleef daarna de positie van de lachgasgebruiker doorgeven. Nadat agenten op de Holterbergweg in Amsterdam-Zuidoost de bestuurder (een 23-jarige man uit Delft) controleerden, vonden ze een fles lachgas. Ze hebben zijn gegevens genoteerd zodat hij later beboet of vervolgd kan worden en het CBR op de hoogte gebracht.

De twintiger uit Delft en de andere inzittenden, die waarschijnlijk ook lachgas hadden gebruikt, mochten niet meer achter het stuur plaatsnemen. "Lachgas is niet voor niets verboden. Naast dat gebruik ervan de gezondheid kan aantasten heeft het een nadelige invloed op de rijvaardigheid", schrijft de politie op Instagram.