Ajax-fans na zoveelste nederlaag: "Nu thuis huilen met de gordijnen dicht"

Wat begon als een spannende optimistische wedstrijd, eindigde in een domper met een verlies van 5-2 tegen koploper PSV. Het zijn ongekende cijfers, Ajax staat 18e. Supporters in Elsa's Café reageerden teleurgesteld.

Als enige met zeven wedstrijden gespeeld, in plaats van negen zoals de meesten clubs in de competitie, had Ajax al een achterstand. De wedstrijd begon met veel spanning tegen PSV. Ajax had een verrassende voorsprong binnen de eerste elf minuten door Van Der Boomen. "We staan voor, heel mooi. Ik had dit niet verwacht maar hij vloog erin," vertelde een toeschouwer in het café.

Veel kansen waren er gecreëerd in de eerste helft. "Zie je, daar gaan we! Oh, het had al 2-0 kunnen staan!" zei een fan. "Het waren vooral gemiste kansen, kolere", vertelde de fan in Ajax-tenue.

Toch waren er ook supporters sceptisch. "Ik had niet verwacht dat we voor zouden staan, maar ik houd mijn hart vast" vertelfr een kijker buiten op het terras.. "Éen zwaluw maakt geen zomer hé,'' zei een ander.

In de veertigste minuut maake Brobbey de 2-1. Helaas was Ajax toch echt naar de maan toen in de 72e minuut de eindstand 5-2 werd. "Degradatie zie ik er nog niet in, maar dit was wel pijnlijk. Zóveel hoop in de eerste helft", zei een supporter. "Toch wel huilen en thuis zitten" vertelde een emotionele fan.