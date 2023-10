Bij nieuw theaterstuk over schulden kan het publiek 25.000 euro winnen

Rijker naar huis gaan dan je een voorstelling in ging? Dat kan straks, want bij theaterstuk Lucky Day kan het publiek geld winnen. De voorstelling gaat over schulden, een thema dat volgens regisseur Marjolein Frijling belangrijk is om bespreekbaar te maken.

231029_luckyday_NH - NH Nieuws

Ooit had Marjolein Frijling zelf ook last van schulden: "In mijn twintigerjaren opende ik nooit mijn blauwe brieven en ik was eigenlijk continu in de stress over hoe ik de maand door zou komen. Het had een enorme impact op mijn leven. Toen ik zag dat er zoveel mensen in de schulden zaten, wist ik dat ik daar een voorstelling over moest maken."

Marjolein Frijling maakte de voorstelling samen met Stichting ONSbank, een organisatie die jongeren helpt om schuldenvrij door het leven te gaan. Hun aanpak ligt vooral bij gedragsverandering en het zien van kansen. "Er wonen 270 duizend jongeren in Amsterdam. 1 op de 5 daarvan heeft schulden. Dit aantal groeit alleen maar," vertelt Frijling. "Daarom is het zo belangrijk dat we deze voorstelling maken en het taboe doorbreken".

Tijdens de voorstelling kan je als bezoeker geld winnen. Geen lullig bedrag, maar 25.000 euro kan je meenemen. Frijling: "Een spannend experiment dat ik zelf heb bedacht. Dat geld kan je zelf houden of afstaan. Er is geen goed of fout, mensen mogen dit zelf beslissen in de anonimiteit."

Foto: Snapshot Video 199026 (00:19) - at5

De voorstelling wordt gespeeld door drie acteurs. Daar zijn Samuel en Quesa er twee van. Ook zij hebben te maken gehad met schulden. Samuel: "Mensen hebben veel vooroordelen over mensen met schulden. Dat is jammer, mensen kijken alleen naar de kaft. Het verhaal wordt niet gehoord". Quesa sluit zich hierbij aan: "Ik hoop dat door dit verhaal mensen met elkaar in gesprek gaan hierover. Het is zo belangrijk om gewoon te praten."

Lucky Day gaat op donderdag 2 november in première tijdens The Amsterdam Storytelling Festival in Podium Mozaïek. Daarna zal de voorstelling door het hele land heen reizen.