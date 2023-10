Afscheid van een vintage paviljoen aan de Veerplas

Juist die vintage uitstraling zorgde ervoor dat veel Haarlemmers deze plek aan de voet van de telecomtoren aan de rand van bedrijventerrein Waardepolder in de harten sloot. Het was voor Merel Janssen de grote uitdaging om het tijdelijke onderkomen zoveel mogelijk op te bouwen met tweedehands spullen.

Het afscheidsfeest is tegelijkertijd ook een start voor een nieuwe fase: na twee jaar zijn eindelijke alle vergunningen rond. Want omdat het paviljoen in een natuurgebied staat, bleek dat de grootste uitdaging.

Tekst gaat door na de video.