Zelfbouwers in Amsterdam-Noord maken woning niet af, buurt kijkt al jaren uit op bouwval

De buurtbewoners weten niet wie de eigenaar is. Ze hebben contact met de gemeente over de situatie gehad. Toch blijft het een raadsel waarom de bouw gestopt is. "Of de aannemer is mogelijk failliet gegaan of degene die de grond heeft gekocht heeft eigenlijk niet meer de middelen of het geld om het af te bouwen. Dat is inderdaad onduidelijk", zegt een andere buurtbewoner.

Reactie gemeente

"Het stadsdeel is op de hoogte. Het gaat om een kavel waar een bouwvergunning voor is afgegeven en contract voor een Samen in het Klein is gesloten. Dit betekent dat twee particulieren samen een beneden- en bovenwoning kunnen realiseren op deze plek. Deze kavel is op 4 november 2019 uitgegeven. De kavel is onderdeel van 55 zelfbouwkavels die uitgegeven zijn in het projectgebied. Dit is de laatste kavel die nog in aanbouw is. Ook voor de gemeente is het een grote zorg dat de woning zo ver na de deadline niet is afgebouwd. Zowel de erfpachters als de gemeente zijn gebonden aan een contract. Hierin staan afspraken en sancties wanneer niet aan de afspraken wordt voldaan. De gemeente handhaaft op deze afspraken.

De gemeente heeft in het erfpachtcontract een boeteclausule opgenomen als niet voldaan wordt aan de erfpachtvoorwaarden zoals het tijdig afbouwen van de zelfbouwwoning. In dit geval is de deadline verstreken en is de boete opgelegd. Hier zit een maximum aan. De boeteoplegging heeft helaas niet tot gevolg gehad dat de zelfbouwers tot afbouw van het gebouw kwamen. De gemeente is ook intensief in gesprek met de zelfbouwers van de kavel om tot een oplossing te komen. Helaas heeft dit nog niet geresulteerd in een concrete oplossing. De gesprekken blijven doorgaan tot we tot een oplossing komen."