School Purmerend grijpt naast MS-prijs, leraar die werkgever nomineerde wel trots

Even was het spannend voor medewerkers en leerlingen van het Jan van Egmond Lyceum in Purmerend. Gaat onze school vandaag de MS@Work Award 2023 winnen? De onderwijsinstelling greep mis, maar dat maakt biologieleraar Mike Steijger (28), die MS heeft, niet minder trots. "Ik ben en blijf heel dankbaar voor wat mijn werkgever allemaal voor mij doet."

Teleurgesteld is Mike dus niet, al geeft de docent toe dat hij het wel heel leuk had gevonden als zijn werkgever de prijs mee naar huis had genomen. "Het was vlak voor de bekendmaking even spannend. Ik kreeg ook wel wat stress over de speech die ik misschien moest geven, maar dat was uiteindelijk helemaal niet nodig. Het NTT Netherlands kreeg de prijs, een terechte winnaar."

Het Jan van Egmond Lyceum stond in de top 3 van werkgevers die zich inzetten voor werknemers met MS. Mike kijkt met een goed gevoel terug op de nominatie en prijsuitreiking. "We hebben ons best gedaan. Het was natuurlijk al een eer om genomineerd te worden."

(Tekst gaat verder onder de afbeelding)