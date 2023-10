Gemeente sluit weer deel binnenstad af voor automobilisten vanwege drukte

De maatregel lijkt verkeer niet af te schrikken om alsnog de binnenstad in te rijden, maar dan via de Blauwbrug. Op de Amstel, het Rokin en Damrak staat (zoals vaker) een flinke file. Dat komt deels door het stoplicht op de Dam, dat maximaal één of twee auto's doorlaat voordat het weer op rood springt.

Een taxichauffeur zegt tegen AT5 dat het wel een tijd geleden is dat de gemeente deze maatregel nam. "Sinds gisteren weer. Overduidelijk de 'Wallengebied-bewoners' hun zin geven. Waar ze naar toe werken."

Van der Horst schreef in maart in een brief al dat het 'definitief terugdringen van de automobiliteit dat geen bestemming heeft in het gebied rondom de Stadshartroute' haar bedoeling is. Ze noemde een aantal maatregelen, waaronder het weigeren van automobilisten in het stadshart. Ze schreef toen dat zelfs de Blauwbrug, die vandaag dus nog open was, later dit jaar gesloten kan worden voor niet-bestemmingsverkeer.