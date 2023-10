FC Volendam buigt achterstand om tegen Excelsior en profiteert van puntenverlies Ajax

In de openingsfase kwam Volendam erg goed uit via Garang Kuol. De Australiër schoot echter vol op doelman Stijn van Gassel. Excelsior werd aan de andere kant gevaarlijk via Lazaros Lamprou, maar tikte hij van dichtbij over. Robert Mühren zorgde voor het meeste gevaar aan de Volendamse zijde in de rest van de eerste helft.

Zo gaf hij een goede assist op Kuol, maar schoof hij de bal opnieuw op Van Gassel. Mühren tikte vervolgens bijna binnen en Bilal Ould-Chikh zag een inzet net naast gaan. Volendam kreeg dus de beste kansen. Toch nam Excelsior de leiding. Couhaib Driouech maakte een ragfijne voorzet van Redouan El Yaakoubi knap af: 0-1.

Tekst gaat verder onder de X-post.