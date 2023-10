Wintertijd: conservator klokkenmuseum Zaanse Tijd mag klokken weer verzetten

De wintertijd is weer ingegaan en bij klokkenmuseum De Zaanse Tijd op de Zaanse Schans zijn dit soort momenten toch bijzonder. Conservator Pier van Leeuwen – zelf fervent voorstander van het afschaffen van de zomertijd - is vroeger naar het museum gekomen om de klokken gelijk te zetten.

"De wintertijd is wat mij betreft niet ingegaan, die rare zomertijd is gestopt", begint Pier fanatiek als hij even niet bezig is met het gelijkzetten van de klokken. "Ik denk dat we er niet eens meer een discussie over zouden moeten voeren."

Hij vervolgt: "Het is van alle kanten zo duidelijk aangetoond dat het een onnatuurlijk fenomeen is voor mens en dier. Zo snel mogelijk afschaffen. Maar ik snap dat er ook economische redenen voor zijn in aansluiting op onze buurlanden. Wij nemen niet het initiatief om te stoppen, we laten het van andere landen afhangen. Ik vrees dat we er nog wel een paar jaar aan vastzitten."

Tekst loopt door onder de foto.