Wilde achtervolging van 'blowende' bestuurder eindigt in Alkmaarse woonwijk

Verkeersagent Emiel uit Alkmaar rook gisterochtend een cannabisgeur en zag een man blowen achter het stuur. Wat volgde was een achtervolging op de A9, via de N242 lang het stadion van AZ, de Vondelstraat op. Uiteindelijk rijdt de bestuurder zijn auto klem in een woonwijk. "Stop, ik taser je", roept de agent, maar de bestuurder blijft niet staan en besluit verder te rennen.

De achtervolging gaat verder over de Vondelstraat en de bestuurder besluit een woonwijk in te rijden. Hij rijdt zichzelf klem, zet de auto 'stil', stapt uit en rent weg. Ondertussen rolt de auto tegen een paaltje aan.

De agent rijdt een tijdje achter de auto aan en ziet dat de bestuurder bij het Kooimeerplein door rood rijdt. Intussen heeft de agent collega's opgeroepen, want hij kan wel wat hulp gebruiken. "Waarschijnlijk heeft hij daar iets geraakt, want zijn rechterband was zacht", zegt agent Emiel. "Hij reed waarschijnlijk zo tussen de 70 en 80 kilometer per uur en wist ergens wel dat hij het niet ging redden."

Verkeersagent Emiel vertelt aan NH dat hij gisterochtend een cannabisgeur rook toen hij met de motor op de A9 reed. Hij gaat op zoek naar waar het vandaan komt en ziet een bestuurder blowen achter het stuur. De agent geeft de bestuurder een volgteken, maar de man geeft geen gehoor aan de oproep. De bestuurder wil agent Emiel voor zijn en neemt de afslag naar de N242. De agent is de afslag al voorbij, maar keert zijn motor en rijdt er via de middenberm naartoe.

"Stoppen, stoppen of ik taser je", roept agent Emiel vanaf de motor. De man wil zich nog niet overgeven aan de politie en blijft doorrennen, waarop de agent van zijn motor af moet. Hij roept nog een paar keer dat de man moet stoppen, maar hij luistert niet. Hij springt in het water, wordt aan de andere kant opgewacht door de politie en aangehouden.

Verkeeragent Emiel zette het filmpje gisteren op Instagram. Hij filmt zijn acties niet altijd. "Ik heb net een nieuwe camera", vertelt hij. "Om mensen wat meer te laten zien wat een motoragent doet." Intussen is Emiel al 30 jaar agent, waarvan 20 op de motor. Van zo'n achtervolging is hij niet zo onder de indruk. "Het is altijd een beetje tussen spannend en leuk, iedere achtervolging is natuurlijk weer anders."

Aan het einde van de video laat agent Emiel weten dat de auto, die niet op naam stond, in beslag is genomen. De bestuurder had al geen rijbewijs meer, nadat deze eerder ongeldig was verklaard. "Dit had ook te maken met een drugsincident in het verkeer", zegt Emiel. Na verhoor op het bureau mocht de bestuurder weer naar huis.