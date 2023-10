Bloederige Halloweenfeesten in Haarlem: "Niemand weet wie je bent, heerlijk"

Na een paar door corona afgelaste edities was de Halloween Parade zaterdagavond weer terug in Haarlem. Spoken, duivels, clowns en mensen met grote gapende hoofdwonden liepen door de straten van het centrum.

"Over tien jaar is Halloween net zo gewoon als Kerst", aldus Bob Wisman, organisator van de Haarlemse Halloween Parade. Na de parade waren er her en der in de stad Halloweenfeesten. Zoals in de buurt Het Rozenprieel, waar een ware Halloween Vossenjacht was.

'Zelfs griezelige aanleunwoningen'

"Het was een mooi verbindend feest, heel tof allemaal", aldus Nadieh Bindels, die 'the day after' even het woord doet namens de bewoners van Het Rozenprieel. "De buurtbewoners hadden het feest al maandenlang voorbereid. Een feest door de buurt voor de buurt."

"Er stonden overal tenten voor de huizen en meer dan 200 kinderen deden mee. Ze moesten met hun ouders een route volgen, startend vanaf het Voortingplantsoen, en kregen overal snoep uitgedeeld. Zelf het zorgcentrum deed mee en daar waren ook enkele 'griezelige aanleunwoningen." Als afsluiter mochten de heksen en spoken nog even met de bloederige voetjes van de vloer tijdens een kinderdisco.

Kijk hieronder naar een korte impressie van de Halloween Vossenjacht in Het Rozenprieel. De foto's zijn gemaakt door de buurtbewoners.