Man overleden gevonden tussen geparkeerde auto's in Den Helder

Aan de Texelstroomlaan in Den Helder is vanmorgen een man overleden. Hij werd tussen twee geparkeerde auto's in gevonden en is geanimeerd door de hulpdiensten, maar het mocht niet meer baten.

Een woordvoerder van de politie laat aan het NH weten dat er een onderzoek is gestart naar de doodsoorzaak van de man. "Het is nu nog niet met zekerheid te zeggen of de man vanwege een medische reden om het leven is gekomen of dat er iets anders aan de hand is", zegt hij.

Waar de man vandaan komt en hoe oud hij is, kan de politie nog niet zeggen.