KNMI waarschuwt voor felle onweersbuien en harde windstoten, code geel

De dag begint onstuimig aan de Noord-Hollandse kust. Het waait hard en op sommige plekken regent het. De wind komt uit het zuidwesten en loopt aan de kust en het IJsselmeer op tot windkracht 6 à 7. Aan het noordelijkste deel van de kust kan het volgens het KNMI even stormachtig worden, met windkracht 8.

Op andere plekken in de provincie is het over het algemeen droog en breekt de zon vanmorgen even door. Vanmiddag wordt het in de hele provincie minder met veel regen, onweerbuien en windstoten. Het wordt volgens NH-weerman Jan Visser zo'n 15 graden. Het KNMI waarschuwt tussen 16.00 en 20.00 uur voor felle onweersbuien en windstoten tot 75 kilometer per uur.

Net als afgelopen dagen wordt ook aankomende week wisselvallig weer verwacht. Jan Visser zegt dat de kans groot blijft dat het gaat regenen en aankomende donderdag kan het ook flink gaan waaien.