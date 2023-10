Automobilist rechtdoor weiland in bij T-splitsing De Kwakel: "20ste keer in 40 jaar"

Een automobilist is gisteravond gewond geraakt bij een crash in een weiland in De Kwakel. Volgens omwonenden is het de zoveelste keer dat een automobilist in het weiland belandt.

Het ongeluk gebeurde rond 20.50 uur. De automobilist kwam van de Hoofdweg en had bij de Vuurlinie links- of rechts af moeten slaan, maar ging rechtdoor de dijk af en een weiland in. De auto ploegde het gras om, liet een spoor van zo'n vijftien meter achter en kwam lichtbeschadigd tot stilstand.

De bewoners van het huis op de foto waren thuis toen het ongeluk gebeurde. De splitsing is berucht, vertelt een bewoonster anoniem tegen NH Nieuws. "Dit is al ongeveer de twintigste keer dat het mis gaat", vertelt ze, "in een tijdsbestek van veertig jaar." Ook de afstand die de automobilist door het weiland heeft afgelegd is geen uitzondering. "Dat gebeurt wel vaker."

Gladheid

Vooral als het glad is houden de bewoners hun hart vast. Omdat er nog een sloot tussen het weiland en de woning ligt, zijn ze niet bang dat een auto hun woonkamer bereikt. Wel herinnert de vrouw zich een ongeluk met dodelijke afloop. "Dat was een fietser die onderuit ging op de splitsing en op z'n hoofd terechtkwam, zo'n drie jaar geleden."

Volgens de vrouw was de automobilist gisteravond 'behoorlijk dronken'. De politie kan vandaag niet bevestigen of hij inderdaad onder invloed was. De vrouw vertelt dat de bestuurder door ambulancepersoneel uit de auto is geholpen. "Hij had behoorlijk last van zijn rug en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht."

Een berger heeft de auto uit het weiland getrokken. Het gaat om een bedrijfsauto van een bedrijf dat beveiligingsproducten aan consumenten en ondernemers levert.