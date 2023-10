Griezelen en gillen van angst tijdens Halloween in Monnickendam

"Kinderen zonder toezicht worden opgegeten in deze steeg", staat op een uithangbord gisteravond in Monnickendam waar voor de zestiende keer Halloween gevierd werd. Door de vestingstad trokken honderden bezoekers langs de ruim 25 acts, de een nog angstaanjagender dan de ander. Alles is uit de kast getrokken om de kinderen de stuipen op het lijf te jagen. De brandweer spande de kroon met hun dreigende kettingzagen.