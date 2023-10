VOC blijft foutloos en verslaat titelconcurrent Venlo

VOC heeft de eerste slag geslagen in de strijd om het kampioenschap tegen Venlo. Het werd in Amsterdam 28-23 voor de Amsterdamse landskampioen, daardoor staat VOC twee punten los van de Limburgers.

VOC en Venlo waren allebei nog zonder puntenverlies in de eredivisie na zeven wedstrijden. De Amsterdammers waren gebrand op eerherstel na de eerdere afslachting in de supercup tegen de Limburgers: 30-16. Een aderlating in aanloop naar het treffen was de blessure van Romee Maarschalkerweerd, de sterkhouder ontbrak.

VOC begon matig aan het duel en keek snel tegen een achterstand. Halverwege herstelde ze zich en na een reeks van zeven achtereenvolgende punten nam het een voorsprong. De handbalsters uit de hoofdstad stonden bij de rust met 15-11 voor.

Zenzi Matthaei

In de tweede helft werd de wedstrijd steeds feller en steviger, maar VOC liet zich niet van de wijs brengen. De marge bleef constant vier punten met Venlo. In vergelijking met de Supercup-wedstrijd eerder dit seizoen was VOC twee klassen beter. Vooral Zenzi Matthaei had een groot aandeel met vele belangrijke treffers. VOC was uiteindelijk met 28-23 te sterk voor Venlo.

De interviews van dit duel zijn later vanavond terug te vinden op onze site en hetzelfde geldt voor de samenvatting van de wedstrijd.