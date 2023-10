Duivendrechters starten petitie tegen inkorten buslijn 41: "Mensen zijn hier van afhankelijk"

Ze reageert op de nieuwe vervoersplannen van het GVB, waarin haar geliefde bus 41 op de schop gaat. Want vanaf 8 december wordt de buslijn ingekort tot het Amstelstation. Reden daarvoor is het tekort aan personeel. Maar Blom vindt dat maar onzin: "Toch te gek voor woorden. Haal ze ergens vandaan, ik weet het niet maar dat is mijn probleem niet. Doe alsjeblieft wat. We moeten deze bus behouden. Mensen zijn hier van afhankelijk," vertelt ze.

"Bus 41, bus 41, bus 41", joelt een bont gezelschap dat zich in het bushokje aan de Plataanstraat in Duivendrecht heeft verzameld. "Hij moet blijven rijden naar de Muiderpoort voor al die mensen", roept buurtbewoner Jo Blom.

"We willen gewoon actie, we willen opvallen, laten merken dat als je iets doet, je ook wat bereikt"

Volgens Vervoerregio Amsterdam hoeven er met het inkorten van lijn 41 verder geen andere ingrijpende netwerkaanpassingen doorgevoerd te worden. Reizigers die naar de Muiderpoort moeten, kunnen het laatste stuk overstappen op lijn 37 en 65. "Weet u hoeveel trappen het Amstelstation heeft. Niet te doen voor mensen in een rolstoel of met een stok zoals ik", vertelt buurtbewoner Co Gersen.

Petitie

Daarom laat de buurt het er niet bij zitten en zijn ze een online petitie gestart. "En die liep meteen vol. We hebben bijna 1.700 handtekeningen", aldus Blom. Daarnaast grijpt ze aankomende dinsdag nog een kans. Dan spreekt ze tijdens de Vervoerregio-vergadering namens alle verontruste passagiers. "We willen gewoon actie, we willen opvallen, laten merken dat als je iets doet, je ook wat bereikt. Dat is het doel", vertelt ze.