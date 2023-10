Asielzoekers helpen mee fruit plukken voor de voedselbank tijdens De Laatste Pluk

Fruittelers zitten in deze tijd met rijp restfruit. Dit fruit is niet geschikt voor de handel omdat het vaak exemplaren in verschillende soorten en maten zijn en dus niet aantrekkelijk voor een supermarkt. De Laatste Pluk wordt georganiseerd door stichting Nederlandse uitdaging, zamelt met vrijwilligers het rijpe fruit in en geeft het aan de voedselbank. Voor het eerst zijn er asielzoekers, ook wel nieuwkomers, die helpen plukken bij een appelboer in Hem en dat smaakt naar meer.

De Syrische vluchtelingen hebben een glimlach op hun gezicht en er wordt zelfs gezongen. Ze vinden het erg fijn om de handen uit de mouwen te steken en de regen vinden ze niet erg. "We zijn niet van suiker", zegt Shanta Tamim, van stichting NewBees Zaanstad.

Zij zag een oproep op LinkedIn dat De Laatste Pluk op zoek was naar vrijwilligers. "Ik zag de oproep en wist meteen dat ik een aantal gemotiveerde mensen kenden in onze groep, dus ik heb ons opgegeven en nu zijn we hier", vertelt ze. Ze is acht jaar geleden naar Nederland gekomen met haar drie kinderen.

Ze is Palestijnse en vertelt dat ze verdrietig is door het oorlogsgeweld dat op dit moment gaande is in haar moederland. "Ik was een beetje verdrietig, maar sinds we hier zijn, lekker buiten aan het werk en met zijn allen bezig zijn, is de negatieve energie weg en voel ik me goed."