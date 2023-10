Liveblog: VOC speelt handbaltopper, Irene Schouten superieur op 3 kilometer

Welkom in het liveblog van NH Sport. We houden je dit weekend weer op de hoogte van al het regionale sportnieuws. Zo worden de starttickets verdeeld voor de wereldbeker in het schaatsen, zijn we bij de handbaltopper tussen VOC en Venlo (allebei zonder puntenverlies) en zitten we op de eerste rang bij het kickboksgala in Beverwijk. Opmerkingen of tips? Mail naar [email protected]