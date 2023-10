Liveblog: NEC schitterend op voorsprong tegen AZ (0-1), PSV duwt Ajax naar bodem eredivisie en FC Volendam klimt uit dal

Welkom in het liveblog van NH Sport. We houden je vandaag weer op de hoogte van al het regionale sportnieuws. Ajax komt vanaf 14.30 uur in actie tegen koploper PSV, terwijl tegelijkertijd FC Volendam probeert Excelsior te verslaan. AZ sluit het eredivisieweekend af tegen NEC (16.45 uur). Mis niks van deze wedstrijden en het andere nieuws in onze liveblog. Opmerkingen of tips? Mail naar [email protected]