Liveblog: aftellen naar PSV - Ajax, FC Volendam en AZ ook in actie

Hopelijk heb je lekker kunnen genieten van het extra uurtje slaap in verband met de wintertijd. Er is een bomvol voetbalprogramma, want alle Noord-Hollandse clubs in de eredivisie komen in actie. Ajax start de zondag om 14.30 uur met de lastige uitwedstrijd tegen koploper PSV. FC Volendam speelt tegelijkertijd in eigen huis tegen Excelsior en probeert de laatste plaats over te dragen aan Ajax. AZ komt als laatste in actie tegen NEC in Alkmaar (16.45 uur). Dat duel kun je live volgen in onze radio-uitzending (tussen 17.00 en 19.00 uur op NH Radio).