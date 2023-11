Na de bakker en kaasboer nu ook slager weg: De Huesmolen worstelt met leegstand

Het wil maar niet opschieten met de herontwikkeling van De Huesmolen in Hoorn. De noordkant van het winkelcentrum staat al jaren te verloederen, maar het lukt de gemeente en supermarktketen Lidl niet om het eens te worden over de beoogde bouwplannen. De politiek in Hoorn voert de druk op: "Leegstand zorgt voor meer leegstand."

Foto: Leegstand in winkelcentrum De Huesmolen - NH Nieuws

Vol trots vertelde Henk Tap, VvE-voorzitter van het winkelcentrum De Huesmolen in Hoorn, vorig jaar oktober aan NH over de slager, kaas- en notenzaak en bakkerij die hun intrede hadden genomen in het winkelcentrum. Het moest het winkelcentrum nieuw leven inblazen. De vlag hangt er inmiddels heel wat anders bij. Alle drie de zaken zijn alweer vertrokken, vertelt hij. De gerant van de Vershoorn, zoals het ook wel eens genoemd wordt, heeft de deuren zelfs permanent gesloten. "Een treurige situatie", zegt Tap. "In een jaar tijd is er veel veranderd." Ook het pand waarin vroeger een sportwinkel zat, staat nog altijd te verstoffen. Supermarktketen Lidl heeft er wel oren naar, maar ligt in de clinch met de Vereniging van Eigenaren (VvE). "Het ligt niet stil, absoluut niet, achter de schermen zijn we er druk mee bezig." Leegstand lost zichzelf niet op, weet Tap. "De terugkeer van een goede slagerij zou zeer welkom zijn, net als een kaas- en notenzaak." Hij gelooft dat speciaalzaken zeker wel een toekomst hebben. "Zodat het geen doorsnee winkelcentrum wordt." Hij wist naar de visboer en poelier, iets verderop in het winkelcentrum. "Dit zijn één van de trekpleisters, hiervoor komen mensen speciaal naar het winkelcentrum." Divers winkelaanbod Hij krijgt bijval van het CDA en Hoorn Lokaal. De twee lokale partijen trekken - opnieuw - aan de bel en pleiten voor een ‘snelle aanpak’ van de verloedering. "Dit baart ons wel zorgen", zegt Diana Dekker van het CDA. De herontwikkeling van de Vershoorn ligt nagenoeg stil. Die duurt nu al jaren, maar de betrokken partijen komen er niet uit. "We zien het met lede ogen aan." De twee partijen hopen op een doorbraak in de stroeve onderhandelingen. "Leegstand zorgt voor meer leegstand, en achterstallig onderhoud kost geld. Iedereen is straks geholpen met de herontwikkeling." Volgens het CDA biedt het winkelcentrum veel kansen, zeker nu er tientallen huizen bijgebouwd worden op de oude hockeyvelden aan de Zonnesteen. "We zijn er dus bij gebaat dat een divers winkelaanbod blijft bestaan."