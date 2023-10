Man mishandeld en neergestoken bij Bijlmer Arena

Een 26-jarige man is afgelopen nacht op de Johan Cruijff Boulevard in Zuidoost mishandeld en neergestoken door een groepje mannen. De man moest richting het ziekenhuis. Van de verdachten is geen spoor te bekennen.

Rond 02.35 uur werd de man belaagd door het groepje terwijl hij op een bankje zat voor station Bijlmer Arena. Agenten die naar het incident waren toegesneld zagen de man met een 'forse steekwond' zitten. Hij was wel aanspreekbaar en gaf toen aan dat hij was aangevallen door vier mannen.

Een getuige die de politie heeft gesproken zag dat de man door twee andere mannen werd mishandeld terwijl hij op de grond lag. De daders vluchtten vervolgens in de richting van het Anton de Komplein en gingen daar de grote trap op richting de Bijlmerdreef. De getuige ter plaatse beschreef de twee mannen die hij het slachtoffer zag mishandelen als donker getint en getint, ze droegen een groene en blauwe jas.

De politie komt graag in contact met getuigen die iets hebben gezien of gehoord of meer weten over het incident. Ook aan omwonenden met een een videodeurbel of dashcam wordt gevraagd om de beelden te delen.