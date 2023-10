Collectie bijna compleet: Pien (9) krijgt shirt van haar voetbalheldin Renate Jansen

Voor de negenjarige Pien uit Alkmaar werd een droom gisteravond werkelijkheid. Ze kreeg het shirt van een van haar grote voetbalidolen in handen gedrukt. Na de 4-0 zege op Schotland in Nijmegen gaf international Renate Jansen uit Abbenes - helemaal zoals beloofd - haar voetbalshirt aan Pien.

"Ik riep kneiterhard haar naam. We zaten op de hoofdtribune, dus best dichtbij, maar het was heel erg druk." De voetbalster herkende Pien gelukkig gelijk, en de negenjarige Alkmaarse kreeg een vers reserveshirt uit de kleedkamer overhandigd. "Het shirt dat ze aanhad moest verkocht worden voor het goede doel Pink Ribbon", legt Pien uit.

"We waren vorige week bij de wedstrijd FC Twente tegen ADO Den Haag", vertelt Pien. "Toen vroeg ik of ze bij de wedstrijd van gisteren een shirt wilde ruilen. Ze zei toen: 'Ja, dat is goed." Belofte maakt schuld, maar het was na de wedstrijd gisteren zó druk dat Pien nog wel even een keel op moest zetten.

Groot was dan ook het feest toen ze gisteren na de voetbalwedstrijd Nederland - Schotland in Nijmegen een heus shirt van Jansen kreeg. Maar helemaal uit het niets kwam dat cadeautje niet.

Daarmee was Piens missie nog niet afgerond, want het doel was om shirts te ruilen. Pien en haar vader reizen stad en land af om voetbalwedstrijden te bezoeken, en morgen krijgt ze een nieuwe kans. "We gaan naar de open trainingen in Zeist bij de KNVB-campus. Ik kwam er gisteren niet tussendoor waardoor ik mijn shirt niet kon geven, er stonden overal kinderen om me heen."

Piens vader heeft speciale keepershirts laten drukken met haar naam erop. Bij Piens eigen cluppie, het Alkmaarse Kolping Boys, keept de negenjarige namelijk altijd tijdens de eerste helft. "Zo'n shirt ga ik geven, daar heb ik er een paar van", vertelt ze tegen NH.

Nog niet uitgeruild

Uitgeruild is Pien nog niet, want haar top drie is natuurlijk nog niet helemaal compleet. "Daphne van Domselaars shirt wil ik ook nog heel graag ruilen tegen een van mijn shirts, zij wordt de volgende."