Opluchting in Wervershoof is groot, nu uitbreiding winkelhart Zwaagdijk is uitgesteld

De opluchting in Wervershoof is groot, nu de gemeente Medemblik heeft besloten dat uitbreiding van het winkelhart van Zwaagdijk (voorlopig) van de baan is. Meer populaire winkels in het buurtdorp, het zou de doodsteek kunnen betekenen voor winkelcentrum De Molenhoek in Wervershoof, zo werd gevreesd. Net nu het weer in de lift zit. "Er werden zelfs al winkels geronseld om naar Zwaagdijk te komen."

Maar zie hier: met de komst van onder meer een drogisterijketen en een Poolse supermarkt bloeit het winkelcentrum weer op. Michel Feenstra is filiaalhouder bij elektronicazaak EP:Beerepoot, 'bewoner' van het eerste uur. "Is er de laatste tijd meer reuring, meer doorloop dan voorheen. Dat is positief."

De Molenhoek beleeft sinds de komst van het winkelhart in Zwaagdijk - nu zo'n tien jaar geleden - moeilijke tijden. Blokker, Big Bazar, de boekhandel: ze zijn er niet meer. Nieuwe bewoners bleven maar kort, vaker bleven winkelpanden lange tijd leeg. Een groter contrast met de 'buurman' in Zwaagdijk is haast niet denkbaar. Daar waar bezoekers geregeld in de rij staan om het terrein te betreden om te gaan winkelen bij Action, Ter Stal of Jumbo.

De komst van nieuwe winkels kwam voor haar eigen onderneming net te laat. "Het is in het winkelcentrum qua drukte een wereld van verschil vergeleken met het begin van dit jaar. Voor mij was het beter geweest als dit eerder was gebeurd, maar aan de andere kant denk ik altijd maar: het heeft zo moeten zijn."

Nu werkt ze als assistent-filiaalmanager bij drogisterij Die Grenze. En: het is druk, al sinds de opening. "De parkeerplaats staat weer vol. Je ziet dat er ook mensen uit Andijk, Bovenkarspel en Opperdoes komen. Ik denk dat het ook een gunstig effect heeft op de andere winkels in dit winkelcentrum. Als er in Zwaagdijk nog meer winkels waren gekomen, dan zou dat best de doodsteek voor dit winkelcentrum kunnen betekenen."

Als iemand het verschil met een jaar geleden kan duiden, is het Nancy Molenaar wel. Zij won bij een actie van de winkeliersvereniging zes maanden huur en opende in januari van dit jaar een tweedehandswinkel voor baby- en kinderkleding, in hetzelfde winkelcentrum: Boetiek Groôs. Het bleef bij zes maanden, mede door een gebrek aan klandizie.

Juist nu het beter lijkt te gaan met het winkelcentrum, kwam er opnieuw dreiging vanuit Zwaagdijk, dat al jaren strijdt voor een andere verkeerssituatie. "Dat is natuurlijk prima, want veiligheid staat voorop", zegt Bram Visser, voorzitter van Dorpsraad Wervershoof. "Maar blijkbaar had de eigenaar van het winkelhart met wethouder Harry Nederpelt een deal gesloten, dat er dan ook uitgebreid kon worden. Een soort koehandel. Dat was bij ons tegen het zere been."

Leefbaarheid belangrijk

De Dorpsraad kwam in actie en samen met enkele politieke partijen slaagden ze erin om de uitbreiding van het winkelhart (voorlopig) tegen te houden. "Als het wel door was gegaan, was ik gestopt als voorzitter van de Dorpsraad. Ik was zó kwaad. De eigenaar van Zwaagdijk was al winkels uit de buurt aan het ronselen. Waaronder één uit Wervershoof. We zijn bezig met een omgevingsvisie, waarbij de leefbaarheid heel belangrijk is. Dan moet je niet de winkels weg gaan halen."

Naar verluidt zou de plaatselijke slager zijn benaderd om naar het winkelhart te verhuizen, maar die bedankte voor de eer. Visser is blij met de uitkomst dat het winkelaanbod bij de 'concurrent' blijft zoals die is. "Maar we moeten nu wel doorpakken. Er liggen verschillende plannen bij de eigenaar. Bijvoorbeeld om de Dekamarkt en de slager naar het overdekte deel te laten verhuizen. Dan kun je op die plek appartementen voor ouderen of starters maken. Dat zou denk ik heel mooi zijn."