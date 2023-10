Man die tandarts neerstak in praktijk in Amsterdam Oud-West krijgt vijf jaar cel

De 62-jarige man die eind vorig jaar zijn tandarts neerstak, is door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. De tandarts werd onder meer in zijn borst en buik gestoken door de man en raakte daarbij zwaargewond. Na zijn celstraf krijgt de man ook nog een vrijheidsbeperkende maatregel opgelegd.

Op 14 november van vorig jaar stak de man zijn tandarts neer in de praktijk aan de Pieter van der Doesstraat in Amsterdam Oud-West. Volgens de rechtbank zou de aanleiding zijn geweest dat de man niet tevreden was over het werk van de tandarts. De gebitsprothese van de man moest worden gerepareerd, maar hoe dat werd gedaan kon hij niet waarderen. Daarop besloot hij om de tandarts met een mes neer te steken. De tandarts werd in totaal vier keer gestoken: in zijn buik, rechter bovenarm, borst en in zijn linkerhand.

Eigen rechter spelen

Toen agenten ter plaatse kwamen zat de tandarts buiten op een bankje. Volgens de agenten zat hij onder het bloed en droop er bloed op zijn schoenen. In de praktijk troffen de agenten de 62-jarige man aan, hij liet meteen weten dat het mes in de prullenbak in de praktijkkamer lag. Tegen de politie verklaarde de man dat hij wist waarvoor hij was aangehouden en ontkende het niet. Naar eigen zeggen speelde de man 'zelf voor rechter'.

De tandarts werd zwaargewond afgevoerd en moest worden geopereerd aan zijn buik en zijn duim. Nog altijd heeft hij veel last van de verwondingen. Of de man volledig kan genezen is volgens de rechtbank onduidelijk. Tijdens de rechtszaak gaf de tandarts aan nu geen plezier meer te halen uit zijn werk en dat hij ook niet meer alle werkzaamheden kan uitvoeren.

Geluk

De rechtbank veroordeelde de man voor zowel poging tot doodslag als zware mishandeling. Volgens de rechter 'mag er van geluk worden gesproken' dat de tandarts niet kwam te overlijden door de steekpartij. Met de gewenste strafeis van het Openbaar Ministerie is de rechtbank het daarom eens.

Het OM vroeg ook om tbs voor de 62-jarige man. Daar gaat de rechtbank niet in mee. Ondanks dat de man, maar beperkt meewerkte aan het psychologische onderzoek, werd er vastgesteld dat hij al jaren 'psychisch disfunctioneert'. Een stoornis kon door zijn gebrek aan meewerken niet worden vastgesteld, tbs kan daarom niet worden opgelegd. Wel legde de rechter de man een zogenoemde gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel op, waardoor de man na zijn straf onder toezicht kan worden gehouden als dat nodig wordt geacht. Daarnaast moet de man een schadevergoeding van ruim 13.000 euro.