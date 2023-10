Midden in de nacht wordt de Chevrolet van Harry in brand gestoken: "Ze staan er goed op"

Toen ze werden gealarmeerd door de buurman en snel de brandblusser pakten, was het al te laat. De Chevrolet van Harry en Gea uit Medemblik ging vannacht in vlammen op. Vijf jaar tijd, energie en geld ging voor hun neus in vlammen op. De auto is in brand gestoken, zo is de stellige overtuiging van de verdrietige eigenaar.

Foto: De Chevrolet van Harry en Gea Medemblik brandstichting - NH Media / Michiel Baas

"Vijf jaar", zegt hij met trillende stem. "Vijf jaar zit hier in." Harry - grote vent, indrukwekkende baard, een serie oorbellen in het rechteroor - krijgt het te kwaad bij de treurige aanblik van zijn Chevrolet, die als camper werd gebruikt. "Hij was perfect, we hadden hem omgebouwd tot camper. Er konden matrassen in, er zat een keukentje in. Twee jaar geleden heb ik hem overgespoten en vorige week nog de kruiskoppeling vervangen. Volgend jaar zouden we ermee naar Normandië gaan, op vakantie." "Ach, jullie baby.." Aan al dat plezier is plots een einde gekomen. Een voorbijrijdende buurvrouw opent op de Uiverstraat in Medemblik geschrokken haar autoraam. Ze slaat haar hand voor haar mond en zet grote ogen op: "Wat is hier gebeurd?!" Ze kan amper bevatten dat in haar buurt zo'n brand heeft plaatsgevonden. "We hoorden vannacht wel een knal, maar daarna was het weer stil. Ach, jullie baby..." "Brandstichting", zegt Harry. Gedecideerd, zonder twijfel. "Ik heb bij buren de beelden van afgelopen nacht gezien. Je ziet een auto een paar keer heen en weer rijden en vervolgens stappen er twee gasten uit. Ze zijn bij het rechter achterwiel begonnen en niet veel later vloog alles in brand. Het begon om precies 2.00 uur vannacht. De beelden worden ook naar de politie gestuurd. Ze staan er goed op", doelt hij op de mogelijke daders. Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: De Chevrolet van Harry en Gea Medemblik brandstichting - NH Media / Michiel Baas

Forensisch onderzoek moet uitwijzen of er inderdaad sprake is van brandstichting, laat de politie weten. "Als er camerabeelden zijn, ontvangen we die graag", zegt een woordvoerder van de politie. "Dat kan ons enorm helpen in het onderzoek." Harry zucht eens diep, na een korte nacht. "Wie dit kan hebben gedaan? Ik heb geen idee." Maar dan, enkele seconden later, deelt hij toch hardop zijn gedachten. "Ik was ooit betrokken bij een motorclub hier in Medemblik, die ik zelf nog heb opgericht. Daar ben ik niet heel vrolijk vertrokken. Ze hadden gister clubavond, weet ik. Dat is de enige richting die ik kan bedenken. Maar het is gevaarlijk om te wijzen als je iets niet weet. Vijanden? Die heb ik helemaal niet." Ook partner Gea is naar buiten gekomen. Gedeeld verdriet bij een geblakerde Chevy. "Ik gok dat ik weinig van de verzekering krijg", treurt Harry. "Want de dagwaarde van zo'n auto is laag. De schade schat ik op zo'n 10 à 12 duizend euro."