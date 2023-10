Uitzinnige Telstar-fans tonen veel respect voor afwezig viertal: "Veel druk op deze gasten"

Met een grote glimlach verlieten de supporters van Telstar gisteravond het stadion. Hun club won met een man minder in blessuretijd van TOP Oss, 1-0. "Heerlijk", aldus één van de vele enthousiaste fans. Toch ging het voor de wedstrijd vooral over de vier afwezige spelers vanwege het regenboogshirt. "Het is zonde dat het zo moet."

"Respect is er altijd", vertelt een fanatieke supporter van Telstar over het ontbreken van Zakaria Eddahchouri, Leonardo Rocha de Almeida, Mohammed Tahiri en Alae-Eddine Bouyaghlafen. Het viertal weigerde in het regenboogshirt te voetballen. Telstar speelt jaarlijks in een speciaal ontworpen shirts in het kader van de campagne 'Telstar All Together'. "Maar ik vind wel dat die jongens dat niet moeten doen."

Het besluit zorgde onder de supporters voor de nodige verdeeldheid. Waar sommigen de actie niet waardeerden, maakten anderen zich er minder druk over. "Er staat ook veel druk op die gasten, en ik vind dat je daar als club ook meer naar kan luisteren."