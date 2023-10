Volendammer Jari Vlak velt brutaal Jong AZ, Walid Ould-Chikh matchwinner tegen Jong Ajax

De twee beloftenteams hebben zich kranig geweerd tegen de topteams in de eerste divisie. Jong AZ hield bij FC Emmen lang zicht op een resultaat, maar kreeg in blessuretijd de deksel op de neus: 2-1. Jong Ajax speelde een aardige wedstrijd, maar koploper Roda JC bleek uiteindelijk een maatje te groot en verloor ook met 2-1.

In Emmen pakte de ploeg van trainer Jan Sierksma na tien minuten spelen al de voorsprong. Jayden Addai was weer trefzeker voor de Alkmaarse beloften en maakte alweer zijn negende doelpunt van de competitie. Daarmee is hij nu samen met Martijn Kaars uit Monnickendam gedeeld topscorer van de eerste divisie. Richting de rust kwam FC Emmen op gelijke hoogte via Jari Vlak. De Volendammer verschalkte Jong AZ-doelman Daniel Deen: 1-1.

Een stunt leek in de maak op de Oude Meerdijk. Jong AZ hield met man en macht stand en speelde een dijk van een wedstrijd. Toch kreeg het in de zevende minuut van de blessuretijd de 2-1 om de oren. Opnieuw was Vlak trefzeker voor de nummer vier van de eerste divisie.

Jong Ajax

Bij Jong Ajax zat Yuri Rose voor het eerst als eindverantwoordelijke op de bank. Hij is doorgeschoven nadat Dave Vos tijdelijk bij het eerste als assistent van Hedwiges Maduro functioneert.

