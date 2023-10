Talent Gaby ziet steeds meer dames kickboksen: "Hielp mij om onzekerheid te overwinnen"

Zij is niet bang voor een blauw oog. Kickbokstalent Gaby van der Elsen traint zes dagen per week voor haar kickboksgevecht van vanavond. In Sporthal Beverwijk staat hét IJmondse kickboksgala van het jaar op het programma en Gaby vecht om de titel bij de vrouwen. Zij ziet in de trainingsruimtes én tijdens keiharde wedstrijden steeds meer andere dames meedoen.