Opgeschoven schaatsseizoen Alkmaar begonnen: "Lekker ijs"

In Alkmaar is, twee weken later dan gebruikelijk, het schaatsseizoen 'aan'. In De Meent glijden inmiddels de eerste ijzers weer over het kakelverse ijs van de schaatstempel.

De Meent kan rekenen op een vaste schare liefhebbers, die uit heel de regio naar Alkmaar komen om te schaatsen op de wedstrijdbaan. Zij moesten alleen iets geduld hebben dit jaar.

Omdat oktober steeds vaker een 'warme' maand is gebleken, is goed schaatsijs maken een steeds grotere uitdaging. Mede daarom is besloten om het schaatsseizoen twee weken op te schuiven: later beginnen in het najaar, iets langer door in het voorjaar.

"Het is lekker ijs", oordeelden de schaatsers. Daar had ijsmeester Theo Loos dan ook zijn best op gedaan. "Schaven, schaven, schaven", vatte hij zijn werk nuchter samen voor de camera van mediapartner Alkmaar Centraal.

Eind maart sluit de Alkmaarse 400-meter ijsbaan de poorten weer.