Vogelclub stopt ermee: nog één weekend de mooiste vogels bekijken in Zaandam

Het is met pijn in het hart, maar de leden van de vogelclub De Paradijsvogel trekken aan het eind van het jaar de stekker eruit. Er zijn niet genoeg bestuursleden en de twee die er zijn stoppen ermee. Dat betekent dat er ook een eind komt aan hét hoogtepunt van de liefhebbers, de vogeltentoonstelling. Dit weekend is er nog één tentoonstelling en zijn er nog 475 vogels te bekijken.

De deur staat op een kier als we aankomen en zelfs nu al is het gekwetter te horen. Eenmaal binnen is het een geluid van jewelste – als je hier het woord ‘lawaai’ gebruikt fronsen de wenkbrauwen. De vogelkwekers zijn het zo gewend dat ze het al bijna niet meer horen en als ze dat al doen vinden ze het mooi.

"Ik organiseer het graag", vertelt Wim Lineman over het evenement nadat hij zijn eigen vogels heeft laten zien. “De tentoonstellingsdagen vind ik feestdagen. Je spreekt allerlei mensen, je bent lekker tussen de vogels van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Dat doet me goed.” Toch gaat de stekker eruit; de bestuurstaken worden te veel en er zijn te weinig mensen die mee kunnen helpen.

Penningmeester allergisch voor vogels

Lineman: "Mensen zijn er verbaasd over dat dit de laatste tentoonstelling is. We zijn een grote vereniging in de vogelwereld, we hebben zo'n 95 leden. Maar helaas, we kunnen geen bestuur rondkrijgen. Ik de bestuurstaken samen met Marjolijn (de Boer-Buskens, red.). We hebben geen voorzitter meer en we hebben nog wel een penningmeester, maar die is allergisch voor vogels."

