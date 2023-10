Dieven knippen werkbus van klusser open: "Ik ben alles kwijt en moet opnieuw beginnen"

Klusser en schilder Mick Fatels uit Heemskerk schrok zich eerder deze week rot toen hij zijn bus met flinke schade aantrof. Al zijn apparatuur bleek weg te zijn. Dieven hebben de schuifdeur met geweld opengeknipt en voor duizenden euro's apparatuur gestolen. Voor Mike is de diefstal een persoonlijke ramp, zo zie je in deze video.

Volgens Mick zouden de dieven te werk zijn gegaan als een bende. Op social media zeggen andere klussers dat hen hetzelfde is overkomen. Of het daadwerkelijk om een bende gaat is niet duidelijk. NH heeft de politie hierover om een reactie gevraagd, maar zij heeft tot dusver niet gereageerd.