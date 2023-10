Onduidelijkheid voor interim-trainer Hedwiges Maduro bij Ajax: "We zien wel"

Hedwiges Maduro weet niet of de uitwedstrijd tegen PSV zondag zijn laatste duel als interim-trainer van Ajax is. "Daar heb ik nog niets over gehoord", zei hij. "Nee, ik weet ook niet of ik terugkeer als assistent van de nieuwe trainer. Daar hebben we het nog niet over gehad. Ik focus me nu helemaal op het duel met PSV. Daarna zien we wel."