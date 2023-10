Pride-sponsor Rituals vraagt overburen om Pride-vlag van hun balkon te verwijderen

Stefano en Aaron kregen deze week een brief in hun mailbox, waarin hen namens de overburen van Rituals vriendelijk werd verzocht hun pride-vlag van hun balkon te verwijderen. Een onbegrijpelijk verzoek volgens de mannen: "Hoe kan je tijdens Pride Amsterdam meevaren, en nu dit vragen?"

Stefano en Aaron zitten op de bank in hun appartement op de Reguliersdwarsstraat en lezen de brief voor die ze van de beheerder van hun huurwoning kregen. "Rituals heeft contact met ons opgenomen over de vlag op jullie balkon, die wordt gezien als een ergernis, voornamelijk vanwege de afmeting. Daarom vragen we vriendelijk om de vlag van jullie balkon te verwijderen."

De vlag van Stefano en Aaron is vastgemaakt aan hun eigen balkon en dient volgens de mannen ook als privacy-scherm. Vanuit het kantoor van Rituals, aan de andere kant van de binnenplaats, is deze dus te zien. Volgens een woordvoerder van de Woonbond staat het bewoners vrij om een vlag als deze op te hangen op je eigen balkon.

In de brief die Aaron en Stefano ontvingen, staat dat de vlag door Rituals als te groot en niet bescheiden wordt gezien. Rituals wil na verschillende vragen van AT5 inhoudelijk niet reageren op wat het bedrijf precies onbescheiden of ongewenst aan de Pride-vlag vindt. Wel zegt Rituals de boodschap achter de vlag een warm hart toe te dragen.

Pijnlijk

"Ik vind het een pijnlijk verzoek", vertelt Aaron. "Ik begrijp ook niet waar hun ergernis in zit. Het gaat er volgens mij alleen om dat zij de vlag kunnen zien. Wat ik extra moeilijk vind, is dat dit bedrijf in de zomer vrolijk meevaart op de Pride, maar een zichtbare vlag vanaf hun binnenplaats niet aan lijkt te kunnen."

Stefano vult aan: "Ik denk dat het juist een goed statement zou zijn als Rituals zou laten zien dat ze achter de Pride-vlag zouden staan. En niet alleen tijdens de Pride-weken."

Of de mannen eraan denken een kleinere vlag op te hangen? "Absoluut niet", vertelt Aaron. "Eerder een grotere. Zodat we aan hen en de buren kunnen laten zien: We are here and we are queer. En we gaan nergens heen."