Cameratoezicht rond Piet Zwarthof op IJburg na twee explosies

Op en rond het Piet Zwarthof op IJburg wordt per direct cameratoezicht ingesteld, nadat er op 5 en 22 oktober dit jaar een explosie is geweest bij een woning in de straat. De camera's worden direct geplaatst en zullen zeker een maand blijven. Omwonenden voelen zich als gevolg hiervan niet meer veilig in hun woon- en leefomgeving, aldus locoburgemeester Rutger Groot Wassink.