Groots concert in de Ziggo Dome gaat 750ste jubileumjaar van de stad inluiden

Met een openingsconcert in de Ziggo Dome begint over precies een jaar het jubileumjaar voor de 750ste verjaardag van de stad. Daarna vinden er verspreid over de stad gedurende het jaar meer dan tweehonderd activiteiten plaats. Van musicals, tentoonstellingen tot aan sportevenementen, buurtactiviteiten en verhalen- en fotografieprojecten. Burgemeester Femke Halsema hoopt dat het jubileumjaar verder gaat dan een hoop borrels en hoopt op een jubelstemming 'van de boardroom tot de buurt'.

Hoe het jaar er verder uit gaan zien, is deels aan Amsterdammers en Weespers zelf. Stichtingen, verenigingen en inwoners krijgen de ruimte om onder de noemer 'Kade voor de stad' zelf iets op poten te zetten. Tot september volgend jaar is hiervoor subsidie aan te vragen. Meer informatie en wat er al georganiseerd wordt, is hier te vinden.

Hoe een deel van dat feestjaar eruit zal zien, maakte burgemeester Halsema deze middag ook al bekend. Een groot concert in de Ziggo Dome vormt de opening. Amsterdamse muziek, van smartlap tot dance en gospel, staat die jubileumavond centraal. De kaartverkoop start in februari en 15.000 kaarten zijn gereserveerd voor ereplaatsen en voor Amsterdammers met een krappe beurs.

De stad verjaart, zij het bescheiden. Want her en der wordt vandaag de 748ste verjaardag van Amsterdam wel luister bijgezet - in de Keizersgrachtkerk is er een lezing en taart van Holtkamp - maar menigeen heeft de blik al op volgend jaar gericht. Niet dat 749 jaar nou zo'n mijlpaal is. Maar 27 oktober 2024 trapt Amsterdam wél het jubileumjaar af voor de 750ste verjaardag van de stad.

Op 27 oktober 1275 verleende graaf Floris V van Holland een kleine nederzetting aan de Amstel het tolprivilege toe. Daarmee mocht 'Amestelledamme' handel drijven zonder tol te betalen. Het Tolprivilege is het oudst bekende document waarin de stad bij naam wordt genoemd en geldt daarom als de geboorteakte van Amsterdam. Het document is dit weekend te zien in het Stadsarchief , ter gelegenheid van Amsterdams 748ste verjaardag.

Burgemeester Halsema benadrukt hoe 'mooi en hoopvol' ze het vindt om te zien hoe samenwerkingen binnen de stad ontstaan naar aanloop van het jubileum. "Ik ben het afgelopen jaar geraakt door dat brede pallet aan Amsterdammers en mensen uit de regio, dat wil samenwerken om 2025 meer dan een feestje alleen te laten zijn", aldus de burgemeester bij de aankondiging van het programma. "Het is indrukwekkend hoeveel bedrijven hieraan willen bijdragen."

Programmadirecteur

De programmadirecteur van het verjaarsfestijn is Sietse Bakker, die in 2021 het Eurovisie Songfestival in Rotterdam op poten zette. Bakker is sinds december vorig jaar bezig met de voorbereidingen. Zijn voorganger, Lennart Booij, moest eerder in 2022 vertrekken als programmadirecteur, omdat bij Booijs sollicitatie en het bepalen van zijn salaris Europese regels waren overtreden. Burgemeester Halsema gaf destijds toe dat het 'rommelig' was verlopen.

Bakker vertelt dat de invulling van het concert in de Ziggo Dome in handen is van enkele bekende Amsterdamse acts. "Dat zijn het Metropole Orkest, ISH Dance Collective en Zo! Gospel Choir. De avond wordt geproduceerd door Live in Concert. Het wordt een heel bijzondere avond."

42 miljoen euro

De viering van het 750ste jubileumjaar gaat in totaal 42 miljoen euro kosten. Het stadsbestuur draagt daar 27 miljoen euro aan bij. Naar de resterende 15 miljoen euro wordt nog gezocht, daarvoor wordt gekeken naar het bedrijfsleven en het Rijk.