"Kutwijf, hou je bek": ouders schelden vrijwilligers van activiteitenweek uit

De jaarlijkse jeugdactiviteitenweek Bouwdorp Sint Pancras is dit jaar voor de vrijwilligers in mineur geëindigd. Donderdag tijdens de finale van de week, waarin de door de kinderen gebouwde hutten aan de ouders worden getoond, weet een deel van papa's en mama's zich niet te gedragen. Volgens de organisatie werden vrijwilligers uitgescholden en opzij geduwd.

De onenigheid ontstaat op het moment dat een deel van de ouders, vanwege de modder op het terrein, van de geplande looproute wil afwijken. Met een gang langs de tent kunnen de schoenen nog wél redelijk droog worden gehouden.

Maar volgens de organisatie is die route te link. "Daar steken haringen uit, dat is gevaarlijk", zo beschrijft voorzitter van de organisatie Marijn Hoogervorst de situatie. "De hele week laten we de kinderen daar niet lopen, dus nu ook de ouders niet. Het gevaar dat je daar struikelt over de haringen is te groot."