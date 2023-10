Geliefde Larense snackbar BEO sluit de deuren: "Financieel niet meer recht te breien"

Na 57 jaar en de eindeloos veel broodjes bal, kroket en frikandel die over de toonbank gingen, zet de bekendste snackbar van het Gooi er eind dit jaar een punt achter. In 2024 komt er een Frietboutique op de plek van de huidige snackbar.

Op het Brinklaantje in Laren kun je sinds 1967 terecht voor huisgemaakte kroketten en porties friet. De zaak werd destijds opgericht door Piet Calis en de familie Calis is nog steeds in bezit van de naam BEO. Tegenwoordig wordt de zaak gerund door de dertigjarige Wesley, die op zijn achttiende begon met frietscheppen in BEO.

Gevestigde naam

Voor Wesley zit er na twaalf jaar trouwe dienst niks anders op op dan de deuren sluiten: "Vanwege de hoge kosten van de huur en het eten", legt hij uit. "Dat haalt het plezier eruit, het is niet meer financieel recht te breiden."

De buurt vindt het jammer dat de bekendste snackbar van het Gooi ermee ophoudt. "BEO is een gevestigde naam, dus mensen hadden echt pijn in het hart toen ze hoorde dat we gaan sluiten", vertelt Wesley. "Mensen komen hier met hun ouders of opa en oma om nostalgie naar boven te halen."

Geserveerd op porselein

Het befaamde broodje warm vlees gaat Wesley het meeste missen: "Ik heb in elf jaar tijd zoveel frituur gegeten, dat ik meer neig naar de belegde broodjes. Dit broodje warm vlees met satésaus is nergens zo goed als hier."

BEO staat niet alleen bekend om de satésaus en de huisgemaakte broodjes, maar ook omdat alles wordt geserveerd op 'porselein', in tegenstelling tot de doorsnee plastic patatbakjes, borden of vorkjes uit.

Chique frieten

Zodra de zaak te koop werd aangeboden, was er gelijk interesse in het pand en de inventaris. Alleen de naam BEO verhuist niet mee. Vanaf 1 januari komt er een nieuwe frietzaak in het pand: de Frietboutique. Een keten met meerdere vestigingen in onder andere Amsterdam en Rotterdam. De keten serveert frieten met chique sauzen en toppings.

Na elf jaar is Wesley op zoek naar een nieuwe uitdaging en gaat hij aan het werk als kok.