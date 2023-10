Geen 'gratis' speelgoed meer in de Zaanstreek, Joyce stopt met speelgoedbank

Voor Joyce Jansen, oprichter van de Zaanse speelgoedbank, is het mooi geweest. Na zich vier jaar te hebben ingezet voor de minderbedeelden in de Zaanstreek is het tijd om aan haarzelf en haar eigen gezin te denken.

Met bloed, zweet en tranen heeft Joyce, samen met een handjevol vrijwilligers, de afgelopen jaren gewerkt aan haar speelgoed- en kinderkledingbank in Wormerveer. Hier kon iedereen die dat nodig had gratis speelgoed en kinderkleding afhalen. Gemiddeld maakten zo'n 400 kinderen gebruik van het aanbod.

Stress

Tot vandaag. Want Joyce zet er definitief een punt achter. "Ik heb het altijd met liefde gedaan. Het was echt mijn kindje", vertelt ze. "Maar op een gegeven moment moet je keuzes maken."

De hele stichting rustte op de schouders van Joyce en dat begon na vier jaar zijn tol te eisen. In de vier jaar moest de stichting halsoverkop sluiten vanwege een onveilige situatie, verhuizen, en liep het contact met de gemeente niet altijd even soepel. En de vraag naar gratis speelgoed nam alleen maar toe. "Dat zorgde soms voor best wat stress", geeft Joyce toe.

Een paar jaar geleden liet Joyce aan NH zien wat er allemaal komt kijken bij het runnen van de speelgoedbank.

Hele winkel vol

Ondanks dat de bank nu gesloten is, heeft Joyce nog wel flink wat speelgoed en kinderkleding over. "Een hele winkel plus opslagruimte vol", vertelt ze. En dat terwijl de feestdagen eraan komen. "Dus als een non-profit organisatie de spullen kan gebruiken, neem dan vooral contact met mij op", benadrukt Joyce.

Als de winkel echt helemaal leeg is, is het voor Joyce tijd om weer wat tijd aan zichzelf te besteden. "Al zal dat best wel even wennen worden."

Joyce is te bereiken via haar Facebookpagina.

Een paar jaar geleden nam NH een kijkje bij Joyce vlak voor de feestdagen. Bekijk de video hieronder.