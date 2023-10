Aangereden baby na paar dagen in het ziekenhuis weer thuis

De vijf maanden oude baby die afgelopen dinsdag na een aanrijding met een taxi in Noord uit een kinderwagen viel, is ontslagen uit het ziekenhuis en 'heeft geen letsel'. "Naar omstandigheden gaat het goed met het kindje in kwestie", laat een woordvoerder van de politie aan AT5 weten. De taxichauffeur die na het ongeval doorreed heeft zich nog niet bij de politie gemeld en ook is er tot nu toe niemand aangehouden.

Een moeder steekt die dinsdag rond 17.15 uur met haar drie kinderen, waarvan één in de kinderwagen, het zebrapad in Noord over. Het is druk met auto's in de straat, een taxi rijdt om stilstaande voertuigen heen en gaat over de busbaan. Bij het zebrapad over de busbaan botst de taxi tegen de kinderwagen en rijdt zonder te stoppen door in de richting van de Van der Pekstraat.

Een omstander verleent direct eerste hulp aan het kindje. De hulpdiensten worden gealarmeerd en de baby wordt kort daarna overgebracht naar het ziekenhuis. De moeder en haar andere twee kinderen raken niet gewond.

Signalement

De politie laat weten dat de taxi een lichtgrijze Opel met vijfspaaks velgen en een blauwe kentekenplaat is. Waarschijnlijk gaat het om een mannelijke chauffeur en heeft de auto mogelijk schade aan de rechtervoorzijde.

De politie is nog steeds op zoek naar de bestuurder en roept getuigen op zich te melden. "Wel zijn er wat tips binnengekomen en zijn we hard met het onderzoek bezig." Ook helpen beelden van de aanrijding voor het onderzoek.