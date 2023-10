Auto belandt in het water langs N243 na kop-staartbotsing

Een auto is ondersteboven in het water langs de N243 tussen Stompetoren en Alkmaar beland nadat deze op een andere auto en een bakwagen (een kleine vrachtwagen) crashte. De weg was tijdelijk afgezet om puin te ruimen.

De melding kwam rond half twee 's middags uur bij de politie binnen. "In eerste instantie was het een kop-staartbotsing", vertelt een woordvoerder van de politie tegen NH. "Daar kwam een auto van de naastgelegen weghelft bij."

De vrouw die in de auto zat die in het water is beland, kon op eigen kracht op de kant komen. "Zij had het erg koud en ging uit voorzorg naar het ziekenhuis, maar ze had geen zichtbaar letsel", aldus de woordvoerder.

Vanwege de puinhoop op de weg en de bergingswerkzaamheden was de N243 tijdelijk afgezet voor alle verkeer. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend, de politie doet daar momenteel onderzoek naar.