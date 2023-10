Wintertijd komt eraan: wat zijn de do's en don'ts voor oude uurwerken?

De klok gaat vannacht een uurtje terug. Dat betekent voor sommige mensen een extra uur slapen, of juist langer door met feestvieren. Er zijn dit weekend echter ook een hoop klokken die verzet moeten worden. Vooral bij oudere uurwerken is er speciale aandacht nodig.

Voor de meeste digitale apparaten geldt dat het verzetten van de klok makkelijk gedaan kan worden. Een smartphone zal vannacht na 2.59 uur automatisch terugspringen naar 2.00 uur, en in de auto - of de tijd die bijvoorbeeld weergegeven wordt op een oven of magnetron - kan met enkele klikken de tijd worden teruggedraaid.

Juwelier Raymond van Dijen uit Grootebroek weet als geen ander wat je moet doen om (oudere) klokken op de juiste tijd te krijgen. In zijn zaak bij het winkelcentrum Streekhof heeft hij honderden klokken, die naar de wintertijd moeten worden gezet. Samen met de juwelier en Casper Manshanden uit Hoogkarspel geeft WEEFF drie tips:

Tip 1: Draai een oud uurwerk nóóit terug

Wat je absoluut niet moet doen met oude klokken, is het uurwerk terugdraaien naar de nieuwe tijd. "Antieke en ook moderne klokken zijn er niet voor gemaakt om tegen de klok in te draaien", licht Raymond toe. "Er zitten massieve slagwerk lichters in, die absoluut niet meegeven. Er bestaat een kans dat de wijzertjes verbuigen of zelfs af kunnen breken."

Tip 2: Zet de klok vandaag al stil

Een oplossing om een oud uurwerk naar de wintertijd te krijgen, is het stilzetten van de klok. "Dat is wat ik tegenwoordig altijd doe", stelt Casper Manshanden uit Hoogkarspel, een jeugdvriend en klant van Raymond van Dijen. "Dat is de kortste klap."

In zijn huis heeft hij vier antieke klokken van ongeveer 150 jaar oud. "Periode Biedermeier", licht hij toe. Waar Manshanden deze eerder op de goede tijd kreeg door de wijzers door te draaien, zet hij ze tegenwoordig een tijdje stil. "Dan maar even een dagje digitaal", zegt de Hoogkarspeler lachend.

Toch kleven hier ook enkele nadelen aan, legt Raymond uit. "De klok heeft zijn natuurlijke resonantie. Zeker als het uurwerk op zijn laatste tandjes loopt, wil het vaak gebeuren dat na het aanzwengelen de klok geen teken van leven meer geeft."

Tip 3: Laat de klok ieder (half) uur slaan

De juwelier uit Grootebroek raadt dan ook aan om de klok elf uur vooruit te draaien. "Dat is even een werkje, waarbij het belangrijk is om elk half uur en hele uur te laten slaan", zegt Raymond. "Doet u dit niet, dan staan de wijzers wel op de juiste tijd, maar is het slagwerk 'van slag'."