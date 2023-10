Taboe zonnepanelen in weilanden door LTO Texel ondersteund: land nodig voor voedsel

Zonnepanelen mogen voortaan alleen bij hoge uitzondering nog worden gelegd op landbouw- en natuurgrond. Dat is het plan dat demissionair minister De Jonge onlangs bekend maakte. Maar hoe kijkt de Texelse landbouwsector hier tegenaan? "Geen probleem", zegt de nieuwe LTO-voorzitter op Texel Dirk de Lugt. Het landbouwareaal op het eiland mag volgens hem niet kleiner worden. "Wij gaan voor het behoud van voldoende landbouwgrond voor voedselproductie", zegt hij.

Foto: LTO Texel wijst zonnepanelen op landbouwgrond af. - NH Nieuws/Edo Kooiman

De nieuwe regels worden vastgelegd in afspraken tussen kabinet en lokale overheden (provincies, gemeenten, waterschappen). Er komt een zogeheten 'zonneladder' met als eerste voorkeur het leggen van panelen op daken en gevels van gebouwen. Nu zijn er bijvoorbeeld steeds meer weilanden te zien vol zonnepanelen. En dat wil het ministerie niet. Maar ook de Texelse agrariërs, verenigd in LTO, willen dat niet. Er is eerder op Texel een initiatief geweest om landbouwgrond te gebruiken voor zonnepanelen. Op de Pelikaanweg in De Koog was TexelEnergie bezig met het ontwikkelen van een zonneweide op landbouwgrond. Met de opbrengsten van dit project zou naar verwachting de helft tot tweederde van de Texelse huishoudens van energie worden voorzien. Maar uiteindelijk kreeg het plan geen politieke goedkeuring. Destijds was ook LTO Texel fel tegen deze plannen.

"Wij gaan voor het behoud van voldoende landbouwareaal voor voedselproductie" LTO-voorzitter Texel Dirk de Lugt

LTO Nederland is al jaren geen voorstander van zonneparken op landbouwgrond. Vooral omdat er beperkingen zijn in de ruimte in Nederland. "Waar zet je nu de vruchtbare grond voor in?", zo vraagt De Lugt zich af. Hij geeft aan dat het een keuze is. "Wil je meer natuur of wil je groene energie? Wij gaan voor het behoud van voldoende landbouwareaal voor voedselproductie. En we kijken naar alternatieve vormen om energie op te wekken." Hij vervolgt: "Er zijn nog voldoende huizen en parkeerplaatsen voor zonnepanelen om energie op te slaan." Hij snapt van individuele boeren dat zij kijken waar de meesten inkomsten zijn. "Sommigen zien kansen in energieproductie, omdat de verdiensten hoger zijn. Maar we begrijpen dat de overheid nu kiest om daar voorzichtiger mee om te gaan."

"Nu hoor je geluiden dat ze er liever niet aan waren begonnen. Landschappelijk is het geen gezicht" LTO-voorzitter Texel Dirk de Lugt

Volgens De Lugt moet je ook kijken op de impact op het landschap. "Daar passen zonneweides niet bij", zegt hij. De vruchtbaarheid van landbouwgrond die wordt gebruikt voor zonneweides loopt volgens hem sterk terug. "Als over vijftien jaar die weides er niet meer zijn omdat nieuwe vormen van energieopwekking zijn bedacht, dan hou je hele slechte landbouwgrond over." Duitsland heeft volgens De Lugt 15 jaar geleden al zonneparken ingezet voor energieopwekking. "In Beieren in Zuid-Duitsland liggen tegen de heuvels vele zonneparken. Iedereen was enthousiast, omdat ze wilden 'vergroenen'. Maar nu hoor je geluiden dat ze er liever niet aan waren begonnen. Want landschappelijk is het geen gezicht. De Duitsers zien liever groen gras en akkerweiden. En niet dit soort landschapsvervuiling."