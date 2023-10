Einde dreigt voor kinderboerderij De Veldmuis door nieuwe plannen in Zaanstad

De kinderboerderij De Veldmuis in de Zaanse wijk Westerwatering vreest voor de toekomst. In plannen van de gemeente Zaanstad over het groen in de wijk staat de komst van een park ten koste gaat van een deel van de boerderij. "En die inkrimping zou het einde voor ons kunnen betekenen", zegt voorzitter Rein Leguit van de boerderij.

Want voor de tachtig vrijwilligers is er bij een inkrimping te weinig werk. "We hebben nu zo'n 60 dieren en als de helft weg moet dan blijft er niets meer over om door te gaan", zegt Leguijt.

Zover is het nog niet, want het plan moet nog door de gemeenteraad en de voorzitter hoopt door acties het tij te keren. "Ik weet nog niet wat we gaan doen, maar laten dit niet zomaar gebeuren. Het is ook zo zonde. Het is de enige groene oase is deze buurt."

Honden

Wat ook een bedreiging vormt is de komst van flats aan de andere kant van de weg. Die flats liggen langs het spoor en zijn zo dicht op elkaar gebouwd dat er nauwelijks groen mogelijk is. "Die bewoners kunnen straks dag en nacht hun honden uitlaten op het pad langs de kinderboerderij. Dat is vragen om moeilijkheden, want er komt geen goeie afscherming." Ook wordt gevreesd voor een hangplek van jongeren als het terrein niet kan worden afgesloten.

In het plan van de gemeente is ook voorzien van een betaalde beheerder. "Dat juichen we wel toe", zegt Leguijt. "Want dan kunnen we zeven dagen per week de hele dag open zijn in plaats van alleen in de middag."

Het is nog niet bekend wanneer het plan in de gemeenteraad wordt behandeld.