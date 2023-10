23-jarige man uit Amstelveen aangehouden voor fatale schietpartij

De politie heeft woensdag een 23-jarige man uit Amstelveen aangehouden die mogelijk verantwoordelijk is voor de dodelijke schietpartij in de Etnastraat in Amsterdam eerder deze maand. Bij deze schietpartij kwam een 18-jarige jongen om het leven. Een 17-jarige jongen raakte gewond. De verdachte is vandaag voorgeleid bij de rechter-commissaris.