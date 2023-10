Bekende geluidstechnicus Ruud van Lieshout op 99-jarige leeftijd overleden

De bekende Larense geluidstechnicus Ruud van Lieshout is op 99-jarige leeftijd overleden. Dat laat zijn familie weten op zijn Facebook-pagina. Ruud heeft met een waslijst aan nationale en internationale sterren gewerkt. Ook al was hij ver voorbij de pensioengerechtigde leeftijd, Ruud bleef lang actief in het vak.

"Onze lieve paps is nu o.a. bij mama, die ons al lang geleden ontvallen is", zo schrijft zijn familie. "Wie was er niet van overtuigd dat hij de honderd zou halen, maar dat mocht blijkbaar net niet zo zijn." Zondag 22 oktober overleed Ruud van Lieshout.

Groten der aarde

"Zijn werk was zijn lust en zijn leven. Hij heeft enorm veel geweldige artiesten met zoveel plezier en passie op de plaat en cd gezet", zo schrijft zijn familie. En daarvan is geen woord van gelogen. Ruud werkte met de grote der aarde: van Ramses Shaffy en Wim Sonneveld tot een toen nog onbekend 8-jarig zangertje genaamd André Hazes (sr.).

Maar ook internationale artiesten, zoals de Britse zangeres Vera Lynn, wisten Ruud snel te vinden. Zijn geheim? "Ik werkte vrij snel en daardoor was ik zeer geliefd bij muzikanten, want die komen binnen om zo snel mogelijk de studio weer te verlaten", vertelde Ruud aan NH in 2020.

Ruud heeft het vak nooit los kunnen laten nadat hij de pensioengerechtigde leeftijd haalde. Zijn laatste cd-opname stamde uit 2006, maar op de zolder van zijn huis in Laren stond nog een hele verzameling aan oude apparaten waar hij nog regelmatig mee bezig was. "Ik ben hier heel gelukkig boven. Het oude vak kan ik nog een beetje beoefenen", zei hij in 2020. "Hij leeft voort in de muziek en zal nooit vergeten worden", zo schrijft zijn familie.

In 2020 ging NH langs bij de toen 96-jarige Ruud. Ook toen gaf hij aan niet te willen stoppen met opnemen. Bekijk de reportage hieronder terug.